Около 8 тыс. медиков работают в Подмосковье с коронавирусными пациентами

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Около 8 тыс. медиков в Московской области лечат пациентов с подтвержденным коронавирусом в больницах и на дому. Об этом сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова в эфире телеканала "360".

"На текущий момент у нас в области только с подтвержденным диагнозом COVID работают практически 8 тыс. медиков - это 3 тыс. врачей, 3,5 тыс. среднего медперсонала, более 1 тыс. младшего медперсонала. Это врачи не только инфекционных стационаров, но и скорой помощи, и поликлиник", - сказала она.