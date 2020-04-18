В Подмосковье 1,8 тыс. человек будут охранять храмы, где пройдут пасхальные службы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Свыше 50 храмов и церквей в Московской области планируют проводить пасхальные богослужения, для охраны общественного порядка туда будет направлено 1,8 тыс. человек. Об этом сообщил в субботу руководитель ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков в эфире телеканала "360".

"Завтра Пасха, по данным на сегодняшний день, в 56 храмах и церквях будут проходить богослужения. Попросил бы руководителей служб безопасности встретиться с настоятелями - посмотреть, какая ситуация. В любом случае, 1,8 тыс. человек выделено для обеспечения охраны общественного порядка у храмов и церквей. Будем смотреть ночью, как будет развиваться ситуация", - сказал Пауков.

Ранее председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков сообщил, что московское духовенство Русской православной церкви (РПЦ) надеется, что верующие последуют рекомендации оставаться дома во время пандемии коронавируса и не станут приходить в храмы для освящения куличей и пасх в канун Пасхи. В проповеди в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, исполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные предписания. Согласно циркулярному письму управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), опубликованному на официальном сайте РПЦ, церковные службы в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля пройдут без прихожан в связи с требованием санитарных властей.