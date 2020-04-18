В Подмосковье планируют создать резерв на 4 тыс. мест по временному размещению медиков

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области намерены создать резерв по временному размещению врачей и медперсонала на 4 тыс. мест. В Подмосковье в местах временного размещения уже проживают 884 медицинских сотрудника, в субботу сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

"Нам была поставлена задача разместить врачей, в первую очередь тех врачей, которые работают с "ковидными" больными <...> В настоящее время у нас есть 58 инфекционных отделений. Уже на сегодня заселены 35 мест размещения. Здесь надо отметить, что это и частные санатории, и муниципальные, государственные учреждения, общежития - все, что можно было перепрофилировать. 884 человека уже живут. У нас есть задача и потребность создать резерв в размещении 4 тыс. таких мест, причем не только размещения, но и питания", - сказала Адигамова в эфире телеканала "360".

Она отметила, что в минимальный набор требований для организации временного проживания медперсонала входит удаленность от места работы в 15-20 минутах езды на транспорте, комнатный тип расселения и наличие санузла в комнатах.

"По расчетам Министерства здравоохранения уже сейчас 4 805 человек непосредственно работают в стационарах. Я говорю не только о врачах, но это и средний, и младший медицинский персонал, которых, по сути, надо отселить, не дать возможность, не допустить заражение их семей", - добавила министр.