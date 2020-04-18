Жители Подмосковья с 22 апреля не смогут оплатить проезд в транспорте банковской картой

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Оплата проезда в общественном транспорте Подмосковья с помощью банковской картой временно отменяется с 22 апреля, пассажиры смогут воспользоваться картами "Стрелка". Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Разъяснения Министерства транспорта МО по проезду на транспорте и авто с 22 апреля: на общественном транспорте временно приостанавливается оплата проезда с помощью бесконтактных банковских карт/гаджетов. Оплата проезда будет осуществляться только по карте "Стрелка". На маршрутах по регулируемым тарифам с предоставлением льгот действует соцкарта жителя Мособласти и Москвы", - говорится в сообщении.

Напоминается, что указать номер карты необходимо в цифровом пропуске не позднее 22 апреля. Если номера в пропуске не будет, то проезд в транспорте будет невозможен. Для удобства жителей приобрести "Стрелку" можно у водителя или заказать доставку на дом по горячей линии Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области - 8 (495) 228-19-19.

На пригородном железнодорожном транспорте сохраняется действие стандартных проездных билетов. Для лиц со служебным удостоверением - военнослужащим, адвокатам, судьям, журналистам - для поездок на такси необходимо также получить цифровой пропуск, для поездок на личном или служебном транспорте - зарегистрировать автомобиль.

С 15 апреля все жители Подмосковья для передвижения на транспорте должны получить цифровой пропуск на портале госуслуг.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.