Медики Подмосковья получат 10 млн масок и 300 тыс. респираторов до конца апреля

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Власти Подмосковья предоставят до конца месяца для работников здравоохранения 10 млн масок, 300 тыс. респираторов и около 700 тыс. комбинезонов, костюмов и халатов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с главами городских округов подчеркнул, что важно создать для работников здравоохранения условия для безопасной работы и комфортного отдыха.

"До конца месяца работникам здравоохранения Московской области будет поставлено 10 млн масок, 300 тыс. респираторов, более 25 тыс. очков и защитных экранов для лиц, около 700 тыс. комбинезонов, костюмов, халатов", - говорится в сообщении.