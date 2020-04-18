Медики Подмосковья получат 10 млн масок и 300 тыс. респираторов до конца апреля

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Власти Подмосковья предоставят до конца месяца для работников здравоохранения 10 млн масок, 300 тыс. респираторов и около 700 тыс. комбинезонов, костюмов и халатов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с главами городских округов подчеркнул, что важно создать для работников здравоохранения условия для безопасной работы и комфортного отдыха.
"До конца месяца работникам здравоохранения Московской области будет поставлено 10 млн масок, 300 тыс. респираторов, более 25 тыс. очков и защитных экранов для лиц, около 700 тыс. комбинезонов, костюмов, халатов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что всего около 50 тыс. медиков уже прошли дополнительные курсы по оказанию неотложной помощи в условиях пандемии. На базе ГБУЗ МО МОНИКИ было организовано дистанционное обучение медперсонала всех лечебно-профилактических учреждений по направлению вентиляция легких.
Все медики, которые работают с коронавирусом, будут получать доплату. Федеральные надбавки будут дополнены региональными. Для врачей эта сумма составит до 170 тыс. рублей, среднего персонала - до 100 тыс., младшего - до 50 тыс. Также подготовлен проект постановления областного правительства на включение выплат для водителей скорой помощи - 15 тыс. рублей, а прочему персоналу, работающему непосредственно в отделениях стационара, - 10 тыс. рублей.
"Сейчас в непосредственной работе с инфицированными в Подмосковье задействованы около 3 тыс. врачей, более 3,6 тыс. сотрудников среднего медперсонала и 1 тыс. водителей", - добавляется в материале.
С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313.