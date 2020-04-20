Власти Подмосковья обеспечили перевозку домой более 3 тыс. человек из Шереметьева

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области с начала апреля обеспечили перевозку из аэропорта Шереметьево до дома и мест обсервации свыше 3 тыс. человек, вернувшихся в других стран. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Со 2 апреля в аэропорт Шереметьево прибыло 22 рейса из 18 стран с гражданами России. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области встретило и доставило до дома и мест временного размещения более 3 тыс. человек для соблюдения 14-дневного карантина, из них более 2,5 тыс. - жители Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в перевозке пассажиров из аэропорта Шереметьево используют 50 автобусов, которые проходят обязательную дезинфекцию и углубленную санитарную обработку. Водители транспортных средств обеспечены масками, перчатками и антисептиками.