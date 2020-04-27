Воробьев: самоизоляция и пропускной режим необходимы в Подмосковье на майские праздники

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Самоизоляция, пропускной режим и ограничительные меры необходимы в Подмосковье на майские праздники. Об этом сообщил в понедельник в своем аккаунте в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Хочу снова рассказать вам, как мы справляемся с коронавирусом и где сегодня находимся. Ситуация по прежнему сложная. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тыс. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники", - написал Воробьев. Он добавил, что система здравоохранения в регионе работает напряженно, начиная с тех, кто перевозит больных, и до тех, кто их лечит. При этом он отметил, что в подмосковных клиниках есть свободные койки с кислородным оборудованием и аппаратами искусственной вентиляции легких, а также лекарства и все необходимое.

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