Воробьев: самоизоляция и пропускной режим необходимы в Подмосковье на майские праздники

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Самоизоляция, пропускной режим и ограничительные меры необходимы в Подмосковье на майские праздники. Об этом сообщил в понедельник в своем аккаунте в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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Хочу снова рассказать вам, как мы справляемся с коронавирусом и где сегодня находимся. Ситуация по-прежнему сложная. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. ⠀ ❗️Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники. ⠀ Наше здравоохранение работает напряженно. Начиная с тех, кто перевозит больных и до тех, кто их лечит. Система работает, есть свободные койки с кислородом и ИВЛ. Есть лекарства и все необходимое. Это значит, что пациенты, жизнь которых в опасности, получают необходимую помощь. ⠀ ▪️Но расслабляться не имеем права. Поэтому мы решили удвоить число коек, задействовать все резервы. Где-то это совсем новые лечебные корпуса, где-то мы перепрофилируемся существующие. Это важно делать, потому что каждый день мы госпитализируем сотни людей. Вы видите цифры, и радоваться пока нечему. ⠀ ▪️Сегодня я общался с нашими врачами и с тем, кто — как мы говорим — работает в красных зонах. Они отдельно обратили внимание на психологическое состояние людей, пациентов. Каждый из нас сегодня следит за своими симптомами. Некоторым — прямо скажем — страшно, когда появляется кашель и, не дай Бог, температура, на которые раньше обращали мало внимания. И это понятно. Поэтому наша задача сейчас — как можно больше людей диагностировать на КТ. ⠀ Мы дополнительно запустили шесть центров, в том числе два сегодня. Это очень важно. Исследование показывает, угрожает что-то твоей жизни или нет. В одном Красногорске за сутки проверили 86 человек с подозрением на COVID-19, но госпитализировали только 24. То есть часто человека не нужно госпитализировать. Есть случаи, когда безопаснее лечиться дома. ⠀ Специализированные больничные койки с кислородом надо оставить для тяжелых. ⠀ Много случаев, где угрозы для жизни нет, а значит можно и нужно лечиться дома. Мы будем продолжать эту работу, чтобы оставить койки с кислородом и ИВЛ именно тем, кому это необходимо в первую очередь. ⠀ Продолжение в комментариях.
"Хочу снова рассказать вам, как мы справляемся с коронавирусом и где сегодня находимся. Ситуация по прежнему сложная. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тыс. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники", - написал Воробьев.
Он добавил, что система здравоохранения в регионе работает напряженно, начиная с тех, кто перевозит больных, и до тех, кто их лечит. При этом он отметил, что в подмосковных клиниках есть свободные койки с кислородным оборудованием и аппаратами искусственной вентиляции легких, а также лекарства и все необходимое.
"Но расслабляться не имеем права. Поэтому мы решили удвоить число коек, задействовать все резервы; где-то это совсем новые лечебные корпуса, где-то мы перепрофилируем существующие. Это важно делать, потому что каждый день мы госпитализируем сотни людей. Вы видите цифры, и радоваться пока нечему", - написал губернатор.
Он также сообщил, что врачи обращают внимание на психологическое состояние людей, пациентов. "Некоторым, прямо скажем, страшно, когда появляется кашель и, не дай бог, температура, на которые раньше обращали мало внимания. И это понятно. Поэтому наша задача сейчас - как можно больше людей диагностировать на КТ", - сообщил Воробьев.
Он также сообщил, что в области ведется набор врачей и водителей для работы на скорой помощи. "Огромная нагрузка ложится на скорую, мы об этом хорошо знаем, видим все ваши сообщения и замечания <...>. Мы продолжаем набирать персонал в скорую. Поверьте, сейчас это очень непросто. Ищем и врачей, и водителей. 23 человека из "Мострансавто" уже сели на скорые", - сообщил он.