В Подмосковье вылечились еще 49 человек после коронавируса

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Врачи вылечили еще 49 человек, у которых ранее было диагностировано инфицирование коронавирусом, в Подмосковье, общее число выздоровевших в регионе достигло 507. Об этом сообщается в телеграм-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Подмосковье врачи вылечили от коронавируса еще 49 человек. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Московской области вылечились от коронавируса и выписались 507 человек", - говорится в сообщении.