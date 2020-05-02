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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье вылечились еще 49 человек после коронавируса

Всего в регионе уже выздоровели 507 человек
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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Врачи вылечили еще 49 человек, у которых ранее было диагностировано инфицирование коронавирусом, в Подмосковье, общее число выздоровевших в регионе достигло 507. Об этом сообщается в телеграм-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Подмосковье врачи вылечили от коронавируса еще 49 человек. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Московской области вылечились от коронавируса и выписались 507 человек", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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