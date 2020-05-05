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Пандемия коронавируса нового типа
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В Подмосковье за сутки вылечились 37 человек с коронавирусом

Число выздоровевших в регионе достигло 579

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Тридцать семь пациентов с коронавирусной инфекцией вылечились и выписаны за сутки в Московской области, сообщил во вторник региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

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"Еще 37 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. После получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию все они выписаны. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 579 человек", - говорится в сообщении.

По последним данным регионального оперативного штаба, в Московской области зафиксирован 15 761 случай заражения коронавирусной инфекцией, умерли 127 человек. Подмосковье занимает второе место после Москвы среди субъектов России по числу заразившихся. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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