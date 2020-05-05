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Пандемия коронавируса нового типа

В больнице в Одинцовском районе создадут 200 мест для пациентов с коронавирусом

Прием больных планируют начать до конца мая

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Отделение Одинцовской районной больницы № 3 в селе Никольском Московской области перепрофилируют для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для зараженных создадут 200 койко-мест с кислородом, прием планируется начать до конца мая, сообщила во вторник пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Одинцовский район входит в число муниципальных образований Московской области с наибольшим числом заразившихся в регионе, по данным на 4 мая, там было подтверждено в общей сложности 858 случаев.

"Продолжаются работы по временному перепрофилированию отделения Одинцовской районной больницы № 3 в селе Никольское, задействованы 210 человек. В обновленном корпусе предусмотрено 200 койко-мест с кислородом. Отделения и специалисты, ранее оказывавшие специализированную помощь, будут переведены в другие стационары, где продолжат принимать жителей", - говорится в сообщении.

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Как сообщил глава областного министерства Владимир Локтев, в трехэтажном корпусе площадью 9 тыс. кв. м ведутся внутренние отделочные работы, монтаж системы подачи медицинских газов и вентиляции. Новое отделение будет располагать всем необходимым медицинским оборудованием.

"На первом этаже проводится перепланировка помещений для создания санпропускника с разделением на "чистые" и "грязные" зоны. Сроки сжатые, прием пациентов планируется начать до конца мая", - приводит пресс-служба его слова.

По последним данным регионального оперативного штаба, в Московской области зафиксирован 15 761 случай заражения коронавирусной инфекцией, умерли 127 человек, выздоровели и выписались 579. Подмосковье занимает второе место после Москвы среди субъектов РФ по числу заразившихся граждан.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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