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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Подмосковья поручил помочь в оформлении пропусков пожилым людям

Также Андрей Воробьев рассказал об увеличении количества мест в медучреждениях для заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Главы муниципалитетов Подмосковья должны обеспечить помощь в получении пропусков людям 65 лет и старше для возможности выезда на дачу. Такое поручение дал во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания по борьбе с коронавирусом в регионе.

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"Воробьев провел селекторное, поручено организовать помощь с получением пропусков людям 65 лет и старше для возможности выезда на дачу", - говорится в сообщении официального Telegram-канала главы региона.

Также на совещании приняли решение продолжать увеличивать число койко-мест для пациентов с коронавирусом в больницах Подмосковья.

"Скоро откроются госпитали в "Крокусе" и "Патриоте". Необходимо искать врачей, чтобы было кому лечить заболевших. Госпитализация в Подмосковье остается высокой. Для сохранения здоровья жителей в регионе с 12 мая обязательным становится ношение медицинских масок, в местах большого скопления людей рекомендовано надевать перчатки", - отмечается в сообщении.

В Подмосковье действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, который предполагает ряд ограничительных мер, в том числе гражданам 65 лет и старше необходимо строго соблюдать самоизоляцию и не выходить из дома. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

По последним данным регионального оперативного штаба, в Московской области зафиксирован 15 761 случай заражения коронавирусной инфекцией, умерли 127 человек, выздоровели 579. Подмосковье занимает второе место после Москвы среди субъектов РФ по числу заразившихся.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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