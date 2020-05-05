Глава Подмосковья поручил помочь в оформлении пропусков пожилым людям

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Главы муниципалитетов Подмосковья должны обеспечить помощь в получении пропусков людям 65 лет и старше для возможности выезда на дачу. Такое поручение дал во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания по борьбе с коронавирусом в регионе.

"Воробьев провел селекторное, поручено организовать помощь с получением пропусков людям 65 лет и старше для возможности выезда на дачу", - говорится в сообщении официального Telegram-канала главы региона.

Также на совещании приняли решение продолжать увеличивать число койко-мест для пациентов с коронавирусом в больницах Подмосковья.

"Скоро откроются госпитали в "Крокусе" и "Патриоте". Необходимо искать врачей, чтобы было кому лечить заболевших. Госпитализация в Подмосковье остается высокой. Для сохранения здоровья жителей в регионе с 12 мая обязательным становится ношение медицинских масок, в местах большого скопления людей рекомендовано надевать перчатки", - отмечается в сообщении.

В Подмосковье действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, который предполагает ряд ограничительных мер, в том числе гражданам 65 лет и старше необходимо строго соблюдать самоизоляцию и не выходить из дома. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

По последним данным регионального оперативного штаба, в Московской области зафиксирован 15 761 случай заражения коронавирусной инфекцией, умерли 127 человек, выздоровели 579. Подмосковье занимает второе место после Москвы среди субъектов РФ по числу заразившихся.