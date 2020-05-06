В Подмосковье к летнему сезону подготовили более 200 фонтанов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Коммунальные службы Московской области готовы запустить этим летом 222 фонтана. Профилактические работы на них завершены, однако ожидается снятие ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба министерства благоустройства региона.

"В Московской области насчитывается 222 фонтана. Все профилактические работы были завершены, 13 фонтанов находятся на данный момент в стадии реконструкции. В связи с предотвращением распространению коронавирусной инфекции на территории Московской области торжественный запуск фонтанов перенесен пока на неопределенный срок", - привели в пресс-службе слова главы министерства Михаила Хайкина.

В регионе завершился месячник чистоты и благоустройства, который из-за пандемии в этом году пришлось провести силами коммунальных служб и обслуживающих организаций без привлечения жителей. "В рамках него выполнены колоссальные работы по наведению порядка городских территорий после зимы. Убирали не только дворы и общественные пространства, но и вылетные магистрали", - рассказал Хайкин.

По данным пресс-службы, за это время в Подмосковье, в частности, восстановили более 7 тыс. элементов малых архитектурных форм, очистили от мусора газоны, привели к нормативному состоянию фасады, здания и сооружения вдоль 10 вылетных магистралей.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в регионе привели в порядок 2 791 памятник и монумент из 3 015, посвященных сражениям. Еще 224 объекта планируют завершить до 7 мая. Кроме того к празднику коммунальные службы приступили к высадке цветов, их планируется высадить 6,15 млн штук.