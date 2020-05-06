Изображения ветеранов разместили на билбордах в Подмосковье в преддверии Дня Победы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Портреты героев войны разместили на билбордах в Московской области в рамках приуроченной ко Дню Победы акции "Победа в лицах", сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"В преддверии 75-летия Великой Победы в Московской области запустили проект "Победа в лицах". С начала мая жители и гости региона могут видеть портреты героев войны на билбордах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на каждом щите размещены QR-коды, с помощью которых можно перейти на страницы муниципальных информагентств и прочитать воспоминания ветеранов о войне.

"Этим проектом мы хотели еще раз сказать спасибо всем нашим героям. При участии советов ветеранов и администраций подготовлены интервью, найти их можно на ресурсах муниципальных СМИ - сайтах, в газетах и социальных сетях. Постараемся сделать проект традиционным", - приводятся в сообщении слова министра правительства Московской области по информационной политике Анастасии Звягиной.

По данным пресс-службы, всего в регионе для проведения акции будет задействовано порядка 300 билбордов, 130 из которых - электронные.