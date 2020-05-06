Пожилые жители Подмосковья смогут приобрести медицинские маски в аптеках по льготной цене

"Начиная с 15 мая 2020 года жителям Московской области в возрасте 65 лет и старше при предъявлении социальной карты жителя Московской области будет предоставлено право на приобретение в аптечной сети ГБУ МО "Мособлмедсервис" медицинских масок по льготной стоимости, но не более 30 штук в месяц", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Жители Московской области в возрасте 65 лет и старше с 15 мая смогут приобрести по льготной цене медицинские маски в аптечной сети "Мособлмедсервис". Для предоставления льготы в аптеке необходимо будет предъявить социальную карту, сообщила в среду пресс-служба Министерства социального развития региона.

Как сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская, слова которой цитирует пресс-служба, в регионе проживают около 1,1 млн жителей в возрасте от 65 лет. Они могут воспользоваться льготной стоимостью на приобретение защитных масок - для этого льготнику необходимо предъявить в аптеке свою социальную карту.

По данным пресс-службы, Министерство инвестиций, промышленности и науки региона обеспечит производство и поставку медицинских масок в аптечную сеть "Мособлмедсервис" с наценкой не более 10% от себестоимости.

"Кроме того, у всех жителей региона должна быть возможность приобрести медицинскую маску в шаговой доступности от дома. Ежедневно проводится мониторинг наличия масок в аптеках, а также их запас на неделю. В случае возникновения сложностей, мы помогаем организовать поставки", - процитировали в сообщении министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталью Егорову.

В период с 1 по 11 мая всем жителям Подмосковья было рекомендовано использовать маски и респираторы на улице, в магазинах, аптеках, а также на работающих предприятиях и при передвижении на всех видах транспорта, в том числе на такси. Ношение таких средств защиты позволит сберечь жизнь и здоровье себя и окружающих. Если в этот период человек не надел маску или респиратор, то его не оштрафуют, а вежливо попросят соблюдать рекомендованные меры. С 12 мая рекомендация носить маски, респираторы в общественных местах и в транспорте становится для всех жителей Подмосковья обязательной. За нарушение этого правила граждане могут получить штраф в соответствии с подмосковным КоАП, согласно которому нарушителей режима повышенной готовности в регионе ожидает штраф в размере 4 тыс. рублей.