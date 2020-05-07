В Подмосковье еще 47 пациентов вылечились после коронавируса

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Врачи в Московской области вылечили от новой коронавирусной инфекции еще 47 пациентов, сообщили в четверг в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"Еще 47 больных коронавирусом вылечились в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в Московской области к настоящему времени от коронавируса нового типа вылечили 658 человек.

Согласно данным оперативного штаба на 6 мая, в Московской области зафиксировано 16 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умер 141 пациент с диагностированным коронавирусом.