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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье еще 47 пациентов вылечились после коронавируса

Всего в регионе выздоровели 658 человек

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Врачи в Московской области вылечили от новой коронавирусной инфекции еще 47 пациентов, сообщили в четверг в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"Еще 47 больных коронавирусом вылечились в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в Московской области к настоящему времени от коронавируса нового типа вылечили 658 человек.

Согласно данным оперативного штаба на 6 мая, в Московской области зафиксировано 16 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умер 141 пациент с диагностированным коронавирусом.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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