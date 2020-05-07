Учебный год в большинстве школ Подмосковья завершится 22 или 29 мая

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Учащиеся с первого по восьмой, а также 10-х классов подмосковных школ завершат учебный год 22 или 29 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования Московской области.

"В Подмосковье для учащихся 1 - 8-х и 10-х классов учебный год завершится по графику каждой конкретной школы. В большинстве школ - это 22 или 29 мая" - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она уточнила, что для выпускников 9-х и 11-х классов даты окончания учебного года будут озвучены дополнительно - они зависят от проведения выпускных экзаменов, вопрос находится в проработке. Годовые оценки школьникам будут проставлены с учетом периода дистанционного обучения.

Министр добавила, что из-за пандемии коронавирусной инфекции летние лагеря на базах школ не будут функционировать до 31 июля.

По данным на 6 мая в Подмосковье зафиксировано 16 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.