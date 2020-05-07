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Онлайн-мероприятия в честь Дня Победы пройдут в 16 парках Подмосковья

Запланировано проведение мастер-классов, конкурсов стихов, рисунков, исполнение песен о войне, онлайн-выставок и викторин

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, пройдут в 16 парках культуры и отдыха в Московской области в онлайн-режиме в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства благоустройства региона в четверг.

"К празднованию 75-й годовщины Великой Победы 16 парков культуры и отдыха Подмосковья подготовили много интересных онлайн-мероприятий", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

Министерство напоминает, что в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа парки культуры и отдыха Московской области с 30 марта закрыты для посещения.

В пресс-службе отметили, что в программе мероприятий в онлайн-режиме запланировано проведение мастер-классов, конкурсов стихов, рисунков, исполнение песен о войне. Также пройдут онлайн-выставки и интеллектуальные викторины.

По данным ведомства, администрация парка культуры и отдыха Павловского Посада с 4 по 10 мая в своих аккаунтах в социальных сетях проводит творческие мастер-классы, интеллектуальные викторины, чтение стихов о войне. Лотошинский парк культуры и отдыха с 1 по 25 мая запустил онлайн-конкурс рисунков ко Дню Победы. Парки Богородского округа с начала мая в социальных сетях публикуют исторические материалы о героях Богородского края.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены все массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Теги
Россия75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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