Госпиталь в "Крокус Экспо" сможет принимать пациентов с коронавирусом с 12 мая

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 7 мая. /ТАСС/. Госпиталь для больных с новой коронавирусной инфекцией на территории торгово-выставочного комплекса "Крокус Групп" сможет принять первых пациентов с 12 мая, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг в ходе проверки работы по перепрофилированию выставочного центра.

"У нас до сих пор высокий уровень госпитализации. Ключевая задача - справиться и найти койку для каждого, кому она необходима. Здесь, в "Крокусе", мы при федеральной поддержке буквально за несколько дней собрали госпиталь, включающий в себя в том числе и реанимацию, ИВЛ, санузлы, кислород, все необходимое для лечения. Все уже находится в госпитале - лекарства, средства защиты", - сказал Воробьев.