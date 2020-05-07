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Пандемия коронавируса нового типа

Госпиталь в "Крокус Экспо" сможет принимать пациентов с коронавирусом с 12 мая

Также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что врачи будут проживать в пятизвездочной гостинице с питанием

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 7 мая. /ТАСС/. Госпиталь для больных с новой коронавирусной инфекцией на территории торгово-выставочного комплекса "Крокус Групп" сможет принять первых пациентов с 12 мая, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг в ходе проверки работы по перепрофилированию выставочного центра.

"У нас до сих пор высокий уровень госпитализации. Ключевая задача - справиться и найти койку для каждого, кому она необходима. Здесь, в "Крокусе", мы при федеральной поддержке буквально за несколько дней собрали госпиталь, включающий в себя в том числе и реанимацию, ИВЛ, санузлы, кислород, все необходимое для лечения. Все уже находится в госпитале - лекарства, средства защиты", - сказал Воробьев.

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Он также отметил, что к открытию готовится госпиталь на 1,5 тыс. коек в парке "Патриот".

"Задача, чтобы с 12-го числа команда [врачей в "Крокус Экспо"] была готова принимать первых пациентов. В палатах все необходимое есть <...> Что касается проживания врачей, то они находятся здесь, в пятизвездочной гостинице с питанием", - добавил губернатор.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе "Крокус Групп", в торгово-выставочном комплексе "Крокус Экспо" для зараженных коронавирусом планировалось развернуть госпиталь на 1,1 тыс. коек.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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