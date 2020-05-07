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Пандемия коронавируса нового типа

Около 2 тыс. видеокамер применяют в Подмосковье для контроля за режимом самоизоляции

Ежедневно с помощью видеонаблюдения в регионе фиксируют свыше 100 нарушений режима самоизоляции

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Контроль за соблюдением режима всеобщей самоизоляции в Московской области осуществляется с помощью 2 тыс. видеокамер, расположенных в общественных местах. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

"Для контроля соблюдения режима самоизоляции во всех муниципалитетах организован мониторинг с использованием видеокамер системы "Безопасный регион". Для этого отобраны порядка 2 тыс. видеокамер, которые расположены в общественных местах", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области - руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Романа Каратаева.

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Отмечается, что ежедневно с помощью видеонаблюдения в Подмосковье фиксируется свыше 100 нарушений режима самоизоляции. Особое внимание уделяется детским и спортивным площадкам, местам отдыха, прогулочным и лесопарковым зонам, транспортно-пересадочным узлам.

"Жители Подмосковья должны с полной ответственностью и серьезностью отнестись к вынужденным требованиям соблюдения режима самоизоляции. Речь сейчас идет о здоровье и безопасности каждого из нас", - добавил Каратаев.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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