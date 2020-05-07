Около 2 тыс. видеокамер применяют в Подмосковье для контроля за режимом самоизоляции

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Контроль за соблюдением режима всеобщей самоизоляции в Московской области осуществляется с помощью 2 тыс. видеокамер, расположенных в общественных местах. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

"Для контроля соблюдения режима самоизоляции во всех муниципалитетах организован мониторинг с использованием видеокамер системы "Безопасный регион". Для этого отобраны порядка 2 тыс. видеокамер, которые расположены в общественных местах", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области - руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Романа Каратаева.