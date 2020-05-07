Строительные компании в Подмосковье возобновят работу с 12 мая

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Строительные компании и ряд промышленных предприятий в Московской области вернутся к работе с 12 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева.

"С 12 мая строительные компании и ряд предприятий промышленности смогут вернуться к работе. Но только при условии соблюдения требований безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контролировать дистанцию между сотрудниками, измерение температуры и ношение средств индивидуальной защиты будут специальные "стюарды".

Ранее губернатор сообщал, что строительство школ, дошкольных учреждений и инфраструктурных объектов возобновят в Подмосковье в первую очередь.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

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