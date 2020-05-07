В автобусах Подмосковья можно будет купить медицинские маски

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Пассажиры автобусов Московской области смогут приобрести одноразовые защитные маски в салоне транспортного средства. Покупку можно будет оплатить картой "Стрелка" или с помощью банковской карты, сообщила в четверг пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В автобусах Подмосковья появится возможность приобрести одноразовые медицинские маски. Оплатить покупку можно будет картой "Стрелка" или бесконтактной банковской картой. Подробности о месте, порядке приобретения и стоимости масок будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с 12 мая в Московской области и Москве вводится масочный режим. В целях предотвращения распространения коронавируса нового типа в транспорте и такси будет запрещено ездить без маски или респиратора. В Подмосковье за нахождение в общественном месте без маски предусмотрен штраф в размере 4 тыс. рублей.