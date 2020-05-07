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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье ежедневно делают более 9 тыс. тестов на коронавирус

Пациентов начал принимать госпиталь в парке "Патриот"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Свыше 9 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию проводят в Московской области каждый день, об этом в четверг сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Сейчас ежедневно делается более 9 тыс. исследований на COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с четверга новых пациентов с коронавирусной инфекцией начал принимать госпиталь в парке "Патриот", с 12 мая заработает госпиталь в "Крокус Экспо".

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"Самое бесценное сейчас - это врачи, фельдшеры, все, кто находится на передовой. Прошу продолжать привлекать врачей. Сегодня в "Крокусе" мы увидели квалифицированных опытных реаниматологов, инфекционистов из разных уголков нашей страны", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Также в пресс-службе отметили, что в Подмосковье пока продолжит действовать режим ограничений. Однако подготовлен ряд мер, которые позволят с 12 мая возобновить работу строительных компаний и промышленных предприятий. "Обращаю внимание контрольных органов, что вся эта работа будет вестись уже по-новому. Есть стандарт - измерение температуры, наличие средств защиты, максимальное рассредоточение работников. На каждом объекте будут стюарды, чтобы следить за обеспечением безопасности", - добавил губернатор.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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