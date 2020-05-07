В Подмосковье ежедневно делают более 9 тыс. тестов на коронавирус

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Свыше 9 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию проводят в Московской области каждый день, об этом в четверг сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Сейчас ежедневно делается более 9 тыс. исследований на COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с четверга новых пациентов с коронавирусной инфекцией начал принимать госпиталь в парке "Патриот", с 12 мая заработает госпиталь в "Крокус Экспо".