{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье маски и перчатки начнут продавать на вокзалах и остановках с 12 мая

Также маски будут продаваться в автобусах

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Жители Московской области с 12 мая смогут приобрести защитные маски и перчатки на вокзалах и остановках, об этом в пятницу сообщили в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"С 12 мая в киосках и ларьках, на вокзалах, автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах можно будет продавать маски, респираторы и перчатки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маски также будут продаваться и в автобусах.

С 12 мая в Московской области и Москве вводится масочный режим. В целях предотвращения распространения коронавируса нового типа в транспорте и такси будет запрещено ездить без маски или респиратора. В Подмосковье за нахождение в общественном месте без маски предусмотрен штраф в размере 4 тыс. рублей.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Вакцинация диких животных с помощью авиации началась в Подмосковье
Раскладка вакцины также делается руками непосредственно у нор животных и в местах, где полеты запрещены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС