В Подмосковье маски и перчатки начнут продавать на вокзалах и остановках с 12 мая

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Жители Московской области с 12 мая смогут приобрести защитные маски и перчатки на вокзалах и остановках, об этом в пятницу сообщили в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"С 12 мая в киосках и ларьках, на вокзалах, автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах можно будет продавать маски, респираторы и перчатки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маски также будут продаваться и в автобусах.

С 12 мая в Московской области и Москве вводится масочный режим. В целях предотвращения распространения коронавируса нового типа в транспорте и такси будет запрещено ездить без маски или респиратора. В Подмосковье за нахождение в общественном месте без маски предусмотрен штраф в размере 4 тыс. рублей.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.