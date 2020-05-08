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Пандемия коронавируса нового типа

Жители Подмосковья старше 65 лет смогут купить маски в госаптеках по 11 рублей

По словам губернатора Андрея Воробьева, в области в первое время после введения масочного режима не будут штрафовать за отсутствие этих средств защиты

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Жители Подмосковья старше 65 лет смогут приобрести маски в государственных аптеках по льготной цене, которая составит 11 рублей за маску. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу в интервью передаче "Вести" на телеканале "Россия-1".

Ранее сообщалось, что жители Московской области в возрасте 65 лет и старше с 15 мая смогут при предъявлении социальной карты приобрести медицинские маски по льготной цене в аптечной сети "Мособлмедсервис". В одни руки будет предоставляться не более 30 штук в месяц.

"Мы будем распространять маски по специальной программе: все, кто старше 65 лет, может купить маски по 11 рублей в нашей государственной аптеке", - сказал он, отметив, что власти Подмосковья работают над тем, чтобы маски были в наличие в аптеках и торговых сетях.

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Также губернатор напомнил, что в Московской области в первое время после введения масочного режима не будут штрафовать за их отсутствие. "Тебя не будут штрафовать, тебе будут делать замечание. Но большинство людей сегодня уже и сами понимают, что без маски и перчаток ты можешь ехать в метро, только это дорога будет в госпиталь сразут<...> Вот чтобы этого избежать - масочный режим", - добавил он.

С 12 мая в Московской области вводится масочный режим. В целях предотвращения распространения коронавируса нового типа в транспорте и такси будет запрещено ездить без маски или респиратора. В Подмосковье за нахождение в общественном месте без маски предусмотрен штраф в размере 4 тыс. рублей.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 18 350 случаев инфицирования коронавирусом. Умерли 175 заболевших, выздоровели 813 человек

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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