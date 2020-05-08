Более 600 административных дел возбудили в Подмосковье за поездки без пропуска

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Более 600 административных дел возбуждено на основании материалов дорожных камер в Московской области с 1 по 6 мая в отношении водителей, которые ездили без цифрового пропуска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"На основании анализа материалов с дорожных камер Московской области возбуждено более 600 административных дел в отношении владельцев транспортных средств, которые передвигались без электронного пропуска в период с 1 по 6 мая", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Королев, слова которого цитирует пресс-служба, нарушителям направлены соответствующие уведомления. По его словам, 10% из них - владельцы транспортных средств из других регионов, в том числе из Санкт-Петербурга, Владимирской, Калужской, Рязанской и Тульской областей. В ведомстве добавили, что реже всего без пропуска ездили водители из Красногорска, Мытищ и Королева, чаще всего - автовладельцы в Сергиевом Посаде, Кашире, Егорьевске и в Клину.

В Подмосковье с 1 мая электронные пропуска проверяют с помощью системы фотовидеофиксации. Штраф за передвижение без пропуска составляет 5 тыс. руб. На территории Московской области работает более 1,4 тыс. комплексов фотовидеофиксации.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.