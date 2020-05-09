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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье подготовили онлайн-карту аптек с льготными ценами на маски

Жители области старше 65 лет смогут купить маски по льготной цене в аптеках сети "Мособлмедсервис" с 15 мая

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Жители Подмосковья смогут узнать, в каких аптеках медицинские маски продаются по льготным ценам, с помощью интерактивной карты. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

"На официальном портале правительства Московской области опубликовали интерактивную карту аптечных пунктов сети ГБУ "Мособлмедсервис", в которых действуют льготные цены на защитные маски для жителей региона старше 65 лет", - говорится в сообщении.

На карте отмечено местонахождение каждой аптеки, указаны ее адрес, время работы и контакты для связи. Карта доступна по ссылке.

С 1 мая 2020 года в Подмосковье начали вводить масочный режим. До 11 мая ношение масок или респираторов в общественных местах - только рекомендация, а с 12 мая - обязательное требование, за нарушение которого могут выписать штраф в 4 тыс. рублей. С 15 мая жители Московской области старше 65 лет смогут купить маски по льготной цене в аптеках сети "Мособлмедсервис". Для этого потребуется предъявить социальную карту.

В Подмосковье за сутки выявлено 1 075 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 19 425 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 186 человек, выздоровели и выписались 1 030 человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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