Почти 190 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье с начала пандемии

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Порядка 190 человек, у которых было подтверждено инфицирование коронавирусом нового типа, умерли в Подмосковье за время пандемии. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале областного оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом.

"На 9 мая заболели 19 425 человек, выздоровели 1 030 человек, скончались 186 <...> В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было выявлено 2 758 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них более тысячи человек (1 199) из Москвы", - говорится в публикации.

Отмечается, что новая коронавирусная инфекция выявлена у жителей 62 городских округов Московской области, на протяжении нескольких дней самое большое количество случаев заражения зафиксировано в Одинцове, где число инфицированных достигло 1 080. 1 030 случаев выявлено в Королеве, 967 - в Подольске, 953 - в Люберцах, 883 - в Красногорске.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,9 млн человек, почти 275 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 198 676 случаев заражения, выздоровели 31 916 человек, умерли 1 827. Коэффициент распространения инфекции в стране составляет 1,06. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.