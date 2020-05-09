В Подмосковье водитель легковушки сбил 10-летнего ребенка и скрылся

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля сбил 10-летнего ребенка в поселении Немчиновка в Одинцово Московской области и скрылся с места событий. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе подмосковном ГУ МВД России.

"Около 20:30 9 мая по адресу: Одинцовский городской округ, поселок Немчиновка, улица Связистов легковой автомобиль совершил наезд на 10-летнего ребенка, после чего водитель с места происшествия скрылся", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время, как отметили в главке, ребенок госпитализирован. Полиции ведет поиск виновника ДТП.