В Подмосковье с 13 мая возобновят теплоснабжение домов из-за похолодания

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Подачу тепла в домах Московской области возобновят с 13 мая из-за резкого и длительного похолодания, сообщили во вторник в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В Подмосковье возобновят подачу тепла после завершения отопительного сезона 2019-2020 годов. В связи с неблагоприятным прогнозом <…> об ухудшении с 13 мая погодных условий (резкое и длительное похолодание до нуля градусов), а также в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения <…> и создания комфортных жилищных условий самоизоляции", - говорится в сообщении.

Поэтапное отключение отопления в Подмосковье началось с 1 мая, к 7 мая оно было завершено. Сейчас в регионе подача тепла прекращена полностью, поскольку среднесуточная температура воздуха держится на уровне выше 8 градусов тепла. Согласно постановлению правительства РФ, отопительный сезон завершается, если пять дней подряд среднесуточная уличная температура достигает или превышает этот показатель.