Около 1,8 тыс. нарушителей самоизоляции выявили в Подмосковье за выходные

"За эти выходные в Московской области выявлено 1,8 тыс. нарушений режима самоизоляции. Сотрудниками ГИБДД за вторые майские праздники проверено 140 тыс. транспортных средств, из них 886 оказались без пропусков", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области - руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Романа Каратаева.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Порядка 1,8 тыс. нарушений режима всеобщей самоизоляции выявили в Московской области за минувшие выходные. Об этом во вторник сообщила пресс-служба подмосковного главного управления региональной безопасности.

Отмечается, что лучше всего самоизоляцию в праздники соблюдали жители Лобни, Королева, Балашихи, Люберец, Красногорска и Одинцова. Низкий индекс самоизоляции выявлен в Солнечногорске, Котельниках, Клину, Ступине, Наро-Фоминске.

"Для контроля соблюдения режима самоизоляции организован также мониторинг с использованием видеокамер системы "Безопасный регион". Отобраны видеокамеры, расположенные в общественных местах муниципалитетов. Особое внимание уделяется детским и спортивным площадкам, местам отдыха, прогулочным и лесопарковым зонам, транспортно-пересадочным узлам. Гражданам, нарушившим режим самоизоляции без веской причины, грозит наказание в виде штрафа", - добавил Каратаев.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.