Подмосковные обсерваторы разместили на карантин более 1,4 тыс. человек

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Более 1,4 тыс. человек, прилетевших из других стран в аэропорты на территории Подмосковья, приняли пункты временного размещения граждан в регионе для прохождения карантина со 2 апреля. 900 человек уже смогли вернуться домой, сообщила в среду пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

"Обсерваторы - это пансионаты и санатории, находящиеся в областной собственности, и частные гостиницы, которые согласились помочь в размещении людей на время карантинных мер. В обсерваторы направляют жителей дальних регионов России, если их невозможно сразу доставить домой. Со 2 апреля обсерваторы приняли на карантин более 1,4 тыс. человек, порядка 900 уже его прошли и вернулись домой", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

В настоящий момент в обсерваторах находятся порядка 500 человек.

Отмечается, что всех прибывших в аэропорт встречают представители регионального правительства и Роспотребнадзора. Для безопасности им сразу выдают средства индивидуальной защиты, измеряют температуру и проводят санитарный контроль.

"После прохождения всех процедур жителей Москвы, Подмосковья и ближайших регионов России отвозят домой, а дальних - размещают в обсерваторах по 1-2 человека, реже семьями, с 3-5 разовым питанием прямо в номере и проводят ежедневные медицинские осмотры. Несколько раз в день проводится дезинфекция", - добавила пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в настоящее время в Московской области функционируют пять обсерваторов. При необходимости будут открыты еще четыре пункта для временного размещения граждан на карантин.