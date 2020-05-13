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Пассажиропоток в общественном транспорте Подмосковья в майские праздники сократился втрое

Всего автобусами и электричками воспользовались около 1,9 млн человек

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Пассажиропоток в общественном транспорте Московской области с 9 по 11 мая сократился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за режима всеобщей самоизоляции, об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

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"В общественном транспорте Подмосковья пассажиропоток значительно сократился в связи с режимом самоизоляции. По сравнению с прошлым годом в эти майские праздники в транспорте проехали в три раза меньше пассажиров. Более 696 тыс. пассажиров воспользовались автобусами и еще порядка 1,2 млн жителей перевезено электричками", - приводятся в сообщении слова первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анны Кротовой.

Отмечается, что самым востребованным днем у пассажиров в период с 9 по 11 мая стал понедельник - автобусами было перевезено свыше 287 тыс. человек. Наибольшее сокращение пассажиропотока произошло 9 мая - тогда в автобусах проехало 197 тыс. человек.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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