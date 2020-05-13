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Пандемия коронавируса нового типа

Выпускники медколледжей вышли на работу в инфекционное отделение Домодедовской больницы

Главврач больницы Андрей Осипов отметил, что их обеспечат бесплатным питанием и проживанием в гостинице

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Выпускники медицинских колледжей Московской области вышли на работу в инфекционное отделение Домодедовской городской больницы. К лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией приступили 24 выпускника, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Домодедовской городской больнице приступили к работе 24 выпускника медицинских колледжей Московской области из Ступино, Ногинска, Люберец, Серпухова. Все они вышли на работу в инфекционное отделение медсестрами и медбратьями", - сказали в пресс-службе.

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Отмечается, что выпускники будут работать под патронажем старших коллег. Также они оформлены в штат больницы для зачисления трудового стажа.

"Ежедневно в Подмосковье выявляются новые случаи заболевания коронавирусом, поэтому мы только рады новым медицинским кадрам. Все выпускники сами изъявили желание работать с заболевшими. Мы со своей стороны предоставляем им бесплатное питание, проживание в гостинице. Также они получат федеральные и региональные выплаты", - приводятся в сообщении слова главного врача больницы Андрея Осипова.

По данным оперативного штаба региона по мониторингу ситуации с коронавирусом, в настоящее время в Московской области зафиксировано 23 662 случая заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 226 человек, выздоровели 1 745 пациентов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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