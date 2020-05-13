Свыше 100 тыс. подмосковных предприятий смогут получить субсидию на зарплату работникам

"Сотрудники организаций из наиболее пострадавших отраслей экономики могут получать субсидию на зарплату - 12 130 рублей в расчете на одного работника. В Подмосковье более 100 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса признаны наиболее пострадавшими. В перечень входят парикмахерские, дома быта, сферы общественного питания, туризма, дополнительного образования и перевозок", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Более 100 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса Московской области смогут получить субсидию на выплату зарплат работникам, об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Как пояснили в пресс-службе, субсидию на зарплату можно получить за апрель и май текущего года. При этом предприятие должно входить в единый реестр субъектов малых и средних предприятий, относиться к одной из наиболее пострадавших отраслей экономики, не иметь долгов по налогам и страховым взносам и не находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства.

"Ключевой критерий для получения данной меры поддержки - компания должна сохранить 90% штата. Более 27 тыс. подмосковных предпринимателей уже подали заявки", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Натальи Егоровой.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.