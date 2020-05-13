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Начало планового отключения горячего водоснабжения в Подмосковье перенесли на 1 июля

Горячую воду будут отключать не более чем на 14 календарных дней

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Старт планового отключения горячего водоснабжения перенесли в Московской области с 1 июня на 1 июля из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.

"В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой было принято решение о корректировке графиков с переносом отключений на июль - август 2020 года", - говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что отключение горячего водоснабжения начнется в Московской области с 1 июня.

"Разрешение возможных проблем жителей при отключении горячего водоснабжения во время самоизоляции - это первоочередная задача, которую необходимо решить после завершения отопительного сезона. В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе отключения горячей воды будут производиться в летний период начиная с 1 июля и не более чем на 14 календарных дней", - приводятся в сообщении слова министра энергетики Московской области Александра Самарина.

В пресс-службе также отметили, что в текущем году сроки отключения горячей воды будут сокращены до 10 дней в городских округах Реутов, Ленинский, Дзержинский, Котельники, Серебряные пруды, Краснознаменск.

Самарин пояснил, что плановые отключения необходимы для повышения качества и надежности горячего водоснабжения. "Необходимо привести в надлежащее качество трубопроводы и провести модернизацию оборудования. Просьба к жителям Подмосковья с пониманием отнестись к работе энергетиков", - добавил министр.

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