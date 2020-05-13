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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье около 22 тыс. медиков лечат пациентов с коронавирусом

Губернатор региона Андрей Воробьев обещает лично проверить перечисление положенных выплат медработникам

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Порядка 22 тыс. медработников в Московской области лечат пациентов с коронавирусом нового типа. Об этом сообщается в среду в официальном Instagram губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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"Я поставил задачу: все, кто оказался в критической ситуации, должны почувствовать нашу заботу и участие. То же самое касается медиков, которые борются с ковидом - их у нас уже 22 тысячи. Все региональные и федеральные выплаты уже перечисляются и до конца недели все все получат. Проверю лично. Прошу главврачей и экономистов, которые за это отвечают, не допускать ошибок", - написал Воробьев.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,1 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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