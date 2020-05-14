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Около 5 тыс. человек в Химках остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе

Специалисты планируют восстановить водоснабжение к 14:00

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Подача холодного водоснабжения прекращена в семи многоквартирных домах в Химках, где проживают около 5 тыс. человек, из-за течи на трубопроводе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"Городской округ Химки: с 10:00 из-за течи на трубопроводе прекращена подача холодного водоснабжения в микрорайоне Сходня-Фирсановка на семь многоквартирных домов (около 5 тыс. чел). Работы проводит "Сходненский водоканал". Подвоз воды организован", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что восстановить холодное водоснабжение планируется к 14:00. Кроме того, в четырех домах, где проживают около 2 тыс. человек, было также отключено горячее водоснабжение.

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