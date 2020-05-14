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В Подмосковье родители более 45 тыс. детей до 1,5 лет смогут получить увеличенное пособие

Заявления для его получения будет сделано автоматически

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Увеличенное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет смогут получить родители 45 тыс. детей в Московской области, об этом в четверг сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"По поручению президента РФ размер минимального пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличивается в два раза. Семьи ежемесячно смогут получать 6751 рубль вместо 3375. Получателями минимального пособия являются жители, имеющие трудовой стаж менее шести месяцев, безработные и студенты. В Подмосковье такая выплата полагается более 45 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявление на увеличение пособия подавать не нужно, это будет сделано автоматически.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что малоимущие семьи Подмосковья с июня смогут ежемесячно получать по 6344 рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет. Всего получателями выплаты станут более 36 тыс. человек.

Президент РФ на совещании 11 мая озвучил новые меры поддержки семьям с детьми. С 1 июня семьям с детьми будет полагаться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста. Также глава государства распорядился установить для всех российских семей с детьми в возрасте до трех лет дополнительные выплаты в 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Ранее такие выплаты были положены только семьям, имеющим право на материнский капитал.

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