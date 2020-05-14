Стройки Подмосковья будут проиндексированы по уровню COVID-безопасности

"Главгосстройнадзор разработал уникальную методику использования электронных чек-листов при проведении проверок строящихся объектов на предмет соблюдения требований стандарта (организации работы на строительных площадках в условиях борьбы с COVID-19 - прим. ТАСС). На основании данных чек-листов <...> автоматически формируется индекс COVID-безопасности конкретных строительных площадок по шкале от нуля до пяти баллов. Чем выше оценка, тем лучше обеспечена санитарная безопасность на объекте", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Главгосстройнадзор Московской области внедряет в регионе систему индексации строительных площадок по уровню коронавирусной безопасности. Уровень будет определяться в соответствии с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в условиях пандемии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в четверг.

Отмечается, что впоследствии по аналогичной шкале будет рассчитан средний показатель санитарной безопасности строительства на всей территории муниципалитета. Отображаться индекс будет на сервисе "Яндекс.Карты" на локации муниципалитета в виде отметки красного, желтого или зеленого цвета с указанием полученного балла.

Начальник Главгосстройнадзора области Артур Гарибян, слова которого приводит пресс-служба, сообщил, что публичный доступ к индексу будет предоставлен в течение недели после возобновления строительства в регионе. К этому времени сотрудники ведомства посетят все стройплощадки и сформируют начальные показатели. "Для нас важно донести до жителей и особенно до руководителей муниципалитетов достоверную информацию о выполнении санитарных требований на объектах строительства в каждом городском округе Подмосковья. Это позволит органам местного самоуправления <...> принимать меры по обеспечению безопасности на своей территории, работая с застройщиками и контрольно-надзорными органами", - сказал он.

Ранее сообщалось, что организации, выполняющие строительные работы, смогут возобновить деятельность в Московской области не ранее 18 мая. Всего на данный момент в регионе выявлено 24 580 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписались 1 987 человек. Умерли 240 человек.