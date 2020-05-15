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Пандемия коронавируса нового типа

Около 800 предприятий Подмосковья смогут возобновить работу с 18 мая

В настоящее время в регионе работают по экстренным заказам около 1 тыс. промышленных объектов

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Порядка 800 промышленных предприятий в Московской области смогут возобновить работу с 18 мая, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"С начала недели правительство Московской области получило 421 уведомление от промышленных предприятий региона о возобновлении производства после 18 мая. Еще столько же уведомлений ожидается до конца недели - к началу поэтапного снятия ограничений в области будут готовы запустить производства порядка 800 заводов", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Вадима Хромова.

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Он добавил, что в настоящий момент в Московской области работают по экстренным заказам около 1 тыс. промышленных объектов.

"Возобновляющие свою деятельность предприятия также пока не везде смогут полностью загрузить свои производственные мощности. В связи с тем, что в области сохраняются ограничения на работу магазинов, реализующих товары не первой необходимости, взрывного роста промышленных заказов не ожидается. Это позволит нам плавно возвращаться к привычному ритму жизни с соблюдением необходимых мер санитарной защиты", - отметил Хромов.

Согласно постановлению губернатора Московской области от 11 мая, возобновление деятельности организаций, выполняющих строительные работы, а также нескольких промышленных предприятий может быть начато в регионе с 18 мая.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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