В муниципалитеты Подмосковья передали 36 автомобилей скорой помощи

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Медицинские учреждения Московской области получили в пятницу 36 новых автомобилей неотложной помощи. В ближайшее время в регионе будут распределены еще 200 таких машин, сообщили в пятницу в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

"Правительство Московской области в ближайшее время отправит 200 новых автомобилей неотложной помощи в медицинские учреждения Подмосковья. Сегодня Андрей Воробьев передал 36 машин водителям и врачам из разных муниципалитетов Подмосковья. Они поедут в больницы и поликлиники, нуждающиеся в автомобилях больше всего", - говорится в сообщении.

Ежедневно в Московской области на вызовы отправляются около 1 тыс. бригад скорой и неотложной помощи. Они полностью укомплектованы необходимым медоборудованием, средствами индивидуальной защиты и лекарственными препаратами.