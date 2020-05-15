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Свыше 400 автобусов задействовали в перевозке врачей на вызовы к пациентам в Подмосковье

С начала работы автобусы перевезли около 2 тыс. пациентов, кроме того, они ежедневно перевозятся около 1,8 тыс. врачей

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Более 400 автобусов подмосковных перевозчиков задействовали для перевозки врачей к пациентам в 48 городских округах Московской области, в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Перевозчики Подмосковья в рамках помощи врачам предоставили более 400 автобусов и водителей для перевозки медиков на вызовы к пациентам и с работы до мест временной изоляции. Также автобусы малого класса переоборудовали для перевозки пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала работы автобусы перевезли около 2 тыс. пациентов. Также ежедневно перевозятся порядка 1,8 тыс. врачей.

По данным пресс-службы, автобусы работают в 48 городских округах. Транспортные средства обозначены наклейками "Мы помогаем врачам". Между кабиной водителя и салоном установили специальные перегородки. Кроме того, водители обеспечены защитными костюмами, масками, перчатками и антисептиками, а салоны автобусов дезинфицируют до и после рейсов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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