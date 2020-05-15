Более 2 тыс. промышленных предприятий готовы возобновить работу в Подмосковье с 18 мая

"С понедельника в Подмосковье готовы возобновить работу более 2 тыс. промышленных предприятий и более 600 строительных площадок. Здесь занято около 240 тыс. человек. Компании должны соответствовать стандарту санитарных требований, разработанному правительством Московской области", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. промышленных предприятий и более 600 строительных площадок готовы возобновить работу в Московской области с 18 мая. К работе смогут вернутся около 240 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Отмечается, что при снижении коэффициента заболеваемости в Подмосковье будут приняты следующие шаги по снятию ограничений в других отраслях.

"Руководители компаний должны предусмотреть необходимые меры по недопущению распространения инфекции. Мы посмотрели ряд предприятий и видим, что абсолютное большинство отнеслось к новым требованиям добросовестно", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В пресс-службе напомнили, что на реализацию антикризисного плана в регионе предусмотрено более 24 млрд рублей. Системообразующие предприятия могут воспользоваться льготным кредитом под 6%, субъекты малого и среднего бизнеса - субсидией на выплату заработной платы или займом на 1 год по ставке 0% в течение первых шести месяцев и 4% годовых на оставшийся период, также возможно реструктуризировать имеющиеся кредиты.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.