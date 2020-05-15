Власти Подмосковья проконтролируют перечисление выплат медикам

"Президент контролирует этот вопрос лично, из федерального бюджета мы получили более 650 млн рублей на доплаты медработникам. Кроме того, из регионального бюджета выделили свыше 1 млрд рублей, чтобы расширить список получателей. Сегодня на федеральном уровне был проведен очередной селектор. Поставлена задача - убедиться, чтобы каждый врач, медсестра, водитель получили причитающиеся деньги. Председателем правительства РФ дана команда открыть горячую линию. Все жалобы врачей будут поступать на федеральный уровень", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Более 650 млн рублей из федерального и 1 млрд из регионального бюджета было выделено для выплат медикам в Подмосковье, областные власти возьмут на контроль их перечисление. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Он отметил, что все работники здравоохранения, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом, должны полностью получить и федеральные, и региональные надбавки. Сейчас в борьбе с коронавирусом в области задействовано более 22 тыс. человек.

По словам губернатора, одним из ключевых моментов до сих пор остается кадровый вопрос, так как в Подмосковье нужны специалисты.

"За прошлую неделю мы привлекли порядка 130 медработников. Сейчас медики находятся на передовой, кто-то заражается коронавирусом, и это, безусловно, влечет за собой дополнительную нагрузку. Чтобы разгрузить скорую помощь, часть вызовов необходимо переложить на службу неотложной помощи. <…> Обращаю внимание главных врачей на строгое соблюдение приема пациентов в случае маршрутизации по онлайн-системе. У нас не должно быть ситуаций, когда скорая или неотложная помощь приезжает, а приемные отделения в больницах, госпиталях дают отказ", - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в регионе необходимо продолжать подготовку дополнительных инфекционных коек. По его словам, число госпитализаций остается в последнее время приблизительно на одном уровне, так же, как и количество случаев заболевания. К 25 мая планируется развернуть порядка 18 тыс. коек, из них с кислородом - около 10 тыс., с ИВЛ - почти 1 тыс.