В Подмосковье госпитализируют 600-750 пациентов с коронавирусом в день

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в Подмосковье остается высоким, в день в больницы попадают от 600 до 750 человек. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" .

"Сложность заключается в том, что у нас по-прежнему высокие [показатели] госпитализации. В день мы госпитализируем 600-700-750 пациентов. Радует то, что выписка сейчас пошла активно. Пока отрицательной динамики у нас нет. Некоторые дни очень близко к нулю, но пока не все гладко", - сказал он.

Воробьев отметил, что при увеличивающемся коечном фонде региона самой большой проблемой является кадровый вопрос. "Мы ищем врачей, приглашаем врачей. <…> У нас еще есть региональная доплата, поэтому врач в стационаре у нас получает где-то в районе 250 тыс. рублей, в поликлинике врач получает плюс-минус 150 тыс. рублей. Хорошая зарплата, но и риск, конечно, серьезный", - добавил он.

В Московской области в пятницу был зафиксирован рекордный суточный прирост выздоровевших пациентов с коронавирусом - 481 человек. Таким образом, общее число выздоровевших составило 2 468. Всего на данный момент в регионе зафиксировано 25 525 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 253 заболевших.