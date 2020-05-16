{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Подольске зафиксировали наибольшее число зараженных коронавирусом в Подмосковье

Всего в городском округе выявили 1 345 случаев инфицирования

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Число зараженных коронавирусом в Подольске достигло 1 345. Это наибольшее количество зараженных вирусом в одном городском округе в Московской области на данный момент, сообщили в субботу в оперштабе по ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

Отмечается, что в Одинцове количество зараженных достигло 1 294, в Люберцах - 1 160, в Красногорске - 1 328, в Королеве - 1 341. Кроме того, сообщается, что за минувшие сутки наибольшее количество новых случаев коронавируса выявили в Подольске - 55, в Сергиевом Посаде - 53, в Коломне - 48, в Клину - 47. Всего за минувшие сутки в регионе было зафиксировано 937 новых случаев заражения коронавирусом, и общее число зараженных в регионе достигло 26 462. За время пандемии в Московской области выздоровели от коронавируса нового типа 2 724 человека, умерли 262 человека.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было выявлено 3 067 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них более тысячи человек из Москвы. Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по Московской области", - сообщили в оперштабе.

Там уточнили, что в статистике учитываются граждане, сдававшие анализ на COVID-19 в Московской области, указавшие в графе "фактическое место проживания" один из городских округов Подмосковья.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Росгвардия следит за нарушителями самоизоляции в Подмосковье с помощью аэростата
Комплекс видеонаблюдения позволяет охватить площадь радиусом до 5 км
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС