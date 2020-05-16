В Подольске зафиксировали наибольшее число зараженных коронавирусом в Подмосковье

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Число зараженных коронавирусом в Подольске достигло 1 345. Это наибольшее количество зараженных вирусом в одном городском округе в Московской области на данный момент, сообщили в субботу в оперштабе по ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

Отмечается, что в Одинцове количество зараженных достигло 1 294, в Люберцах - 1 160, в Красногорске - 1 328, в Королеве - 1 341. Кроме того, сообщается, что за минувшие сутки наибольшее количество новых случаев коронавируса выявили в Подольске - 55, в Сергиевом Посаде - 53, в Коломне - 48, в Клину - 47. Всего за минувшие сутки в регионе было зафиксировано 937 новых случаев заражения коронавирусом, и общее число зараженных в регионе достигло 26 462. За время пандемии в Московской области выздоровели от коронавируса нового типа 2 724 человека, умерли 262 человека.