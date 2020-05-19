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Пандемия коронавируса нового типа

Еще 253 пациента с коронавирусом вылечились в Подмосковье

Общее число вылечившихся в регионе превысило 3,6 тыс. человек

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Еще 253 пациента с новой коронавирусной инфекцией вылечились в Московской области. Всего в регионе выздоровели свыше 3,6 тыс. человек, сообщили во вторник в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Московской области завершили лечение от коронавируса еще 253 заболевших. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса нового типа 3 614 человек.

На текущий момент в Московской области зафиксировано 29 188 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 271 заболевший.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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