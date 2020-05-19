Более 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции выявили в Подмосковье

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Свыше 18,5 тыс. случаев нарушения режима всеобщей самоизоляции выявили в Московской области с момента ввода в регионе ограничительных мер. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

"Сотрудниками правоохранительных органов и органов государственной власти, а также с помощью видеокамер системы "Безопасный регион" в Московской области, с момента ввода ограничительных мер, выявлено 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области - руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Романа Каратаева.

Как пояснили в пресс-службе, с начала введения пропускного режима сотрудниками ГИБДД было проверено свыше 1,6 млн транспортных средств на предмет наличия электронного пропуска, из них 13,7 тыс. были без необходимого цифрового кода.

По данным ведомства, мониторинг общественных мест с помощью видеокамер выявил наибольшее количество фактов нарушения самоизоляции в Дзержинском, Жуковском, Котельниках, Красногорске и Пушкине.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.