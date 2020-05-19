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В Подмосковье определили 37 педагогов для работы в сельских школах

Власти региона отмечают, что каждый из участников программы "Земский учитель" получит по 1 млн рублей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Отбор преподавателей на участие в федеральной программе "Земский учитель" завершили в Московской области. С нового учебного года в сельские школы на территории 32 городских округов придут работать 37 педагогов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

"В Подмосковье завершился отбор специалистов на участие в федеральной программе "Земский учитель". Всего мы получили 289 заявок, по итогам отбора определились 37 педагогов, которые уже в новом учебном году начнут работать в селах и малых городах региона. Каждый из участников программы получит по 1 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что новые педагоги будут работать в школах 32 городских округов Подмосковья. Так, в малые населенные пункты придут работать восемь учителей математики, семь преподавателей иностранного языка, шесть - русского языка и литературы, пять - начальных классов, а также по два учителя истории, химии, физики и информатики. Также по программе "Земский учитель" в образовательные учреждения придут по одному учителю физкультуры, географии и биологии.

"На сегодняшний день в сельской местности Подмосковья работает порядка 10 тыс. учителей. Программа "Земский учитель" позволит быстрее решить задачу по привлечению на территории качественных специалистов. Нам важно сделать образовательный процесс в равной степени эффективным для всех ребят, вне зависимости от их места проживания", - добавила Каклюгина.

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Россия
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