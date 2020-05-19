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В Чехове охранники избили посетителя, зашедшего в гипермаркет без маски

По версии охраны, пострадавший также пытался украсть товар

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Охранники магазина "Карусель" в Чехове избили покупателя за то, что он был без медицинской маски. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В Чехове мужчина зашел в гипермаркет "Карусель" без маски. Охранники сделали ему замечание, после чего началась драка. По версии охраны, пострадавший также пытался украсть товар", - сказал собеседник агентства.

В региональном главке МВД сообщили ТАСС, что 18 мая поступило сообщение от местной жительницы о краже из магазина. Также поступило сообщение об избиении человека по тому же адресу. Телесные повреждения, по предварительной информации, ему нанесли охранники магазина, проводится проверка.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции с 12 мая в Московской области введен так называемый масочный режим. Он подразумевает обязательное ношение маски в общественных местах.

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